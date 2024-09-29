Израиль ударил по морскому порту в Йемене, который контролируют хуситы

В воскресенье, 29 сентября Израиль нанес удар по морскому порту Ходейда в Йемене, который расположен на территории, подконтрольной хуситам, в большей части портового города исчез свет.

Источник: Reuters

Дословно: "Израильские военные заявили, что десятки самолетов, включая истребители, атаковали электростанции и морской порт в портах Рас-Исса и Ходейда. По словам жителей, удары вызвали отключение электроэнергии в большей части портового города Ходейда".

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Детали: Израильская сторона заявила, что "в течение последнего года хуситы действовали под руководством и при финансировании Ирана, а также в сотрудничестве с иракскими ополченцами с целью нападения на государство Израиль, подрыва региональной стабильности и нарушения глобальной свободы судоходства".

Reuters отмечает, что йеменские боевики-хуситы неоднократно обстреливали Израиль ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами, поскольку война в Газе началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Во время своей последней атаки хуситы заявили, что в субботу они запустили баллистическую ракету в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива, которую Израиль, по их словам, перехватил. В пятницу Израиль также перехватил еще одну ракету хуситов.

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Ранее движение хуситов оплакивало гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, своего союзника по поддерживаемому Ираном альянсу, противостоящему Израилю, после его гибели в результате израильского авиаудара в Бейруте.