Зеленський розповів про підготовку до "Рамштайну": Маємо визначитись, як посилити тиск на РФ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що у жовтні на зустрічі у форматі "Рамштайн" разом з партнерами потрібно буде визначитись щодо посилення тиску на Росію заради справедливого миру.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Дослівно: "І вже команди – наша й партнерів – почали готуватись до "Рамштайну". За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру".

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Деталі: Президент нагадав про те, що Росія щодня використовує близько сотні керованих авіабомб для ударів по Україні. "І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - зазначив Зеленський.

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