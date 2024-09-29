Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что в октябре на встрече в формате "Рамштайн" вместе с партнерами нужно будет определиться относительно усиления давления на Россию ради справедливого мира.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Дословно: "И уже команды - наша и партнеров - начали готовиться к „Рамштайн". За полторы недели, в октябре на "Рамштайн" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Справедливого мира".

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Детали: Президент напомнил о том, что Россия ежедневно использует около сотни управляемых авиабомб для ударов по Украине. "И это - постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", - отметил Зеленский.

Напомним: