Росіяни вдарили КАБами по Богуславці на Харківщині: поранені двоє мешканців
Неділя, 29 вересня 2024, 22:07
Росіяни атакували КАБами село Богуславка Ізюмського району Харківської області, у результаті чого були поранені чоловік та жінка.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Повідомляється, що російські війська скинули КАБИ на село близько 15.30.
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Повідомляється, що було пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше 6 приватних житлових будинків.
Також поранення отримали двоє людей: 25-річний чоловік та жінка 85 років.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.