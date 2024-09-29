Росіяни вдарили КАБами по Богуславці на Харківщині: поранені двоє мешканців

Росіяни атакували КАБами село Богуславка Ізюмського району Харківської області, у результаті чого були поранені чоловік та жінка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що російські війська скинули КАБИ на село близько 15.30.

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Повідомляється, що було пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше 6 приватних житлових будинків.

Також поранення отримали двоє людей: 25-річний чоловік та жінка 85 років.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.