Россияне ударили КАБами по Богуславке на Харьковщине: ранены двое жителей
Воскресенье, 29 сентября 2024, 22:07
Россияне атаковали КАБами село Богуславка Изюмского района Харьковской области, в результате чего были ранены мужчина и женщина.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Сообщается, что российские войска сбросили КАБы на село около 15.30.
Реклама:
Сообщается, что было повреждено помещение фермерского хозяйства и по меньшей мере 6 частных жилых домов.
Также ранения получили два человека: 25-летний мужчина и женщина 85 лет.
Прокуроры и следователи полиции принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.