Россияне ударили КАБами по Богуславке на Харьковщине: ранены двое жителей

Россияне атаковали КАБами село Богуславка Изюмского района Харьковской области, в результате чего были ранены мужчина и женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что российские войска сбросили КАБы на село около 15.30.

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Сообщается, что было повреждено помещение фермерского хозяйства и по меньшей мере 6 частных жилых домов.

Также ранения получили два человека: 25-летний мужчина и женщина 85 лет.

Прокуроры и следователи полиции принимают все надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.