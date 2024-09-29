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Норвегія за прикладом Фінляндії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з РФ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 22:34
Норвегія за прикладом Фінляндії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з РФ
Фото: Getty Images

Норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону з Росією задля покращення безпекової ситуації в країні. Загородження має допомогти у випадку, якщо із Росії в Норвегію прямуватиме потік біженців.

Джерело: Yle з посиланням на NRK, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що подібна ситуація трапилась у скандинавській країні у 2015 році, коли через Стурскуг – єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією – пішки і на велосипедах прибули 5000 прохачів притулку із території РФ.

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Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації із безпекою.

За інформацією NRK, Мель надихнулась прикладом Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на кордоні із Росією.

Вона акцентувала – будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень. 

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Зокрема очільниця Мін’юсту вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.

Видання додало, що наразі незрозуміло, чи йдеться про зведення паркану уздовж усього норвезько-російського кордону чи лише на окремій його ділянці. Протяжність сухопутного кордону між Норвегією та Росією становить 200 км.

Нагадаємо:

  • Минулого року Норвегія не раз заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на межі з Росією у разі потреби.
  • Нещодавно повідомлялося, що Норвегія запроваджує посилені заходи з охорони кордону на сході провінції Фіннмарк, де пролягає спільний кордон із Росією, з огляду на можливі загрози.

НорвегіяРосія
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