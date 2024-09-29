Норвегия по примеру Финляндии рассматривает возможность строительства забора на границе с РФ
Норвежское правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией для улучшения ситуации с безопасностью в стране. Заграждение должно помочь в случае, если из России в Норвегию будет направляться поток беженцев.
Источник: Yle со ссылкой на NRK, передает "Европейская правда"
Детали: Сообщается, что подобная ситуация произошла в скандинавской стране в 2015 году, когда через Стурскуг - единственный пограничный пункт между Норвегией и Россией - пешком и на велосипедах прибыли 5000 просителей убежища с территории РФ.
Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью.
По информации NRK, Мель вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждения на границе с Россией.
Она акцентировала – строительство заграждений является дорогим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений.
В частности руководительница Минюста считает, что инвестировать можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскуге.
Издание добавило, что пока непонятно, идет ли речь о возведении забора вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном ее участке. Протяженность сухопутной границы между Норвегией и Россией составляет 200 км.
Напомним:
- В прошлом году Норвегия не раз заявила о готовности остановить работу единственного КПП на границе с Россией в случае необходимости.
- Недавно сообщалось, что Норвегия вводит усиленные меры по охране границы на востоке провинции Финнмарк, где пролегает общая граница с Россией, учитывая возможные угрозы.