Норвегия по примеру Финляндии рассматривает возможность строительства забора на границе с РФ

Норвежское правительство рассматривает возможность строительства забора вдоль границы с Россией для улучшения ситуации с безопасностью в стране. Заграждение должно помочь в случае, если из России в Норвегию будет направляться поток беженцев.

Источник: Yle со ссылкой на NRK, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что подобная ситуация произошла в скандинавской стране в 2015 году, когда через Стурскуг - единственный пограничный пункт между Норвегией и Россией - пешком и на велосипедах прибыли 5000 просителей убежища с территории РФ.

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Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что возведение забора может быть одним из способов улучшения ситуации с безопасностью.

По информации NRK, Мель вдохновилась примером Финляндии, которая продолжает строить заграждения на границе с Россией.

Она акцентировала – строительство заграждений является дорогим процессом, поэтому необходимо оценить целесообразность подобных вложений.

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В частности руководительница Минюста считает, что инвестировать можно в закупку дронов, которые будут патрулировать территорию, а также в увеличение количества пограничников в Стурскуге.

Издание добавило, что пока непонятно, идет ли речь о возведении забора вдоль всей норвежско-российской границы или только на отдельном ее участке. Протяженность сухопутной границы между Норвегией и Россией составляет 200 км.

Напомним: