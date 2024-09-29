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Росіяни штурмували Покровський напрямок 28 разів: знешкоджено майже 300 окупантів

Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 23:06
Росіяни штурмували Покровський напрямок 28 разів: знешкоджено майже 300 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, росіяни, понад 50 разів росіяни атакували Покровський та Курахівський напрямки.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Один бій досі триває.

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На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової. Дванадцять атак завершено, одна – ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу. На цей час усі 12 бойових зіткнень завершено.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали одну ворожу наступальну дію неподалік Верхньокам’янського. Противник успіху не мав.

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На Краматорському напрямку точилося шість боїв біля Білої Гори та Часового Яру, де досі триває одна атака військ РФ.

На Торецькому напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Сім зіткнень завершено, чотири – досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 28 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Сили оборони зупинили усі наступальні дії противника.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 297 окупантів, з них 114 – безповоротно. Також знищено дві бойові машини піхоти, сім одиниць БпЛА та шість автомобілів. До того ж пошкоджено бронетранспортер, одну БМП, три міномети та два авто.

На Курахівському напрямку ворог 23 рази штурмував поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. На цей час бої завершено.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. П’ятнадцять зіткнень завершено, два – досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Російські загарбники атакували неподалік Новоданилівки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Hосії. На цю мить відомо про 14 авіаційних ударів із застосуванням 20 КАБів.

На інших напрямках – без особливих змін.

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