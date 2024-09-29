Россияне штурмовали Покровское направление 28 раз: обезврежено почти 300 оккупантов

С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений, россияне, более 50 раз россияне атаковали Покровское и Кураховское направления.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Волчанска. Один бой до сих пор продолжается.

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На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой. Двенадцать атак завершены, одна - еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. В настоящее время все 12 боевых столкновений завершены.

На Северском направлении украинские защитники отражали одно вражеское наступательное действие неподалеку Верхнекаменского. Противник успеха не имел.

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На Краматорском направлении шло шесть боев у Белой Горы и Часового Яра, где до сих пор продолжается одна атака войск РФ.

На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Семь столкновений завершены, четыре - до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 28 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Силы обороны остановили все наступательные действия противника.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 297 оккупантов, из них 114 - безвозвратно. Также уничтожены две боевые машины пехоты, семь единиц БПЛА и шесть автомобилей. К тому же повреждены бронетранспортер, одна БМП, три миномета и два автомобиля.

На Кураховском направлении враг 23 раза штурмовал вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки. В настоящее время бои завершены.

На Времовском направлении противник осуществил 17 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки. Пятнадцать столкновений завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Российские захватчики атаковали неподалеку от Новоданиловки.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 14 авиационных ударах с применением 20 КАБов.

На остальных направлениях - без особых изменений.