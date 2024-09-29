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Дуда постане перед судом за зневагу до поляків – ЗМІ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловНеділя, 29 вересня 2024, 23:25
Дуда постане перед судом за зневагу до поляків – ЗМІ
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Видання Fakt дізналося, що польський президент Анджей Дуда постане перед судом через висловлювання про глядачів фільму Аґнєшки Голланд "Зелений кордон".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Fakt

Деталі: На думку Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, президент Польщі "образив громадян власної країни", коли той сказав, що "у кінотеатрі сидять тільки свині".

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Організація зазначила, що перше слухання проти Дуди відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Фільм, який прокоментував польський президент, розповідає історію про те, як біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу "зеленим кордоном" між Білоруссю і Польщею. Режисерка фільму Аґнєшки Голланд показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. 

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", – сказав Дуда.

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Опісля, передає видання, відповідаючи на запитання телеканалу TVN24 про ці слова, він сказав, що це була не його заява, а лише цитата, а також послався на "закон про цитування".

Адвокат, з яким поспілкувалися журналісти зазначив, що "це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії". 

"Необхідно підкреслити і пояснити, що це цивільний процес за порушення особистих прав проти державної скарбниці. Вирок у такій справі може передбачати вибачення або компенсацію чи відшкодування збитків, якщо суд встановить порушення особистих благ, зазначених у Цивільному кодексі", – пояснив він.

Він додав, що суд може зобов'язати опублікувати вибачення у ЗМІ.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2023 року польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав до окружного суду Варшави позов проти Дуди через його висловлювання про глядачів резонансного фільму Агнєшки Голланд "Зелений кордон".
  • 11 вересня глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів, вже 26 вересня повідомлялося, що впродовж останніх тижнів кількість спроб нелегально перетнути польсько-білоруський кордон збільшилася.
  • Як відомо, заборона на перебування на певній території в буферній зоні діє з 13 червня 2024 року. Вона набула чинності після сплеску спроб мігрантів перетнути кордон і низки насильницьких інцидентів, один з яких призвів до загибелі військовослужбовця.

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ДудаПольщасуд
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