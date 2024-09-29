Дуда предстанет перед судом за пренебрежение к полякам – СМИ

Издание Fakt узнало, что польский президент Анджей Дуда предстанет перед судом из-за высказываний о зрителях фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Fakt

Детали: По мнению Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения, президент Польши "оскорбил граждан собственной страны", когда тот сказал, что "в кинотеатре сидят только свиньи".

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Организация отметила, что первое слушание против Дуды состоится 24 октября 2025 года в Варшаве.

Фильм, который прокомментировал польский президент, рассказывает историю о том, как беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза по "зеленой границе" между Беларусью и Польшей. Режиссер фильма Агнешки Холланд показала, как белорусская пропаганда заманивает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС.

"Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре", – сказал Дуда.

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После, передает издание, отвечая на вопрос телеканала TVN24 об этих словах, он сказал, что это было не его заявление, а лишь цитата, а также сослался на "закон о цитировании".

Адвокат, с которым пообщались журналисты отметил, что "это будет судебный процесс, который не имеет прецедента в истории".

"Необходимо подчеркнуть и объяснить, что это гражданский процесс за нарушение личных прав против государственной казны. Приговор по такому делу может предусматривать извинения или компенсацию или возмещение убытков, если суд установит нарушение личных благ, указанных в Гражданском кодексе", – пояснил он.

Он добавил, что суд может обязать опубликовать извинения в СМИ.

Напомним:

В октябре 2023 года польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в окружной суд Варшавы иск против Дуды из-за его высказываний о зрителях резонансного фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница".

11 сентября глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, который продлевает действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней, уже 26 сентября сообщалось, что в течение последних недель количество попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу увеличилось.

Как известно, запрет на пребывание на определенной территории в буферной зоне действует с 13 июня 2024 года. Он вступил в силу после всплеска попыток мигрантов пересечь границу и ряда насильственных инцидентов, один из которых привел к гибели военнослужащего.

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