У Росії вдруге за тиждень зник гелікоптер Мі-8 з пасажирами на борту

3 вересня 2024 року в Іркутській області РФ зник з радарів російський гелікоптер Мі-8 з 6 людьми на борту, за даними російських ЗМІ, він здійснив жорстку посадку біля Республіки Бурятія, 2 людини зазнали незначних травм.

Джерело: "РИА Новости", "ТАСС", глава Республіки Бурятія Олексій Циденов

Деталі: За даними російських ЗМІ, з гелікоптером Мі-8, який прямував за маршрутом "Іркутськ - Орлик" втратили зв'язок на кордоні Республіки Бурятія з Іркутською областю. На його борту шестеро людей.

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Через деякий час пропагандисти заявили, що вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку на кордоні Бурятії.

За словами глави Республіки Бурятія Олексія Циденова, вертоліт здійснив жорстку посадку за 85 км від Іркутська. На борту були медики та екіпаж, у двох людей незначні травми.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії через війну в Україні, у РФ зросла кількість авіаційних аварій. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які раніше Росія імпортувала із західних країн.

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