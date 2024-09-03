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На тлі удару по Полтаві Повітряні сили нагадали про підступність балістики ворога

Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 15:32
На тлі удару по Полтаві Повітряні сили нагадали про підступність балістики ворога
Балістична ракета 9М723 від ОТРК "Искандер". фото з сайту Defence Express

У Полтаві 3 вересня було оголошено тривогу через загрозу балістики, але вона долітає за лічені хвилини у регіони, які знаходяться близько до кордону з окупантом, у Повітряних силах закликають вчасно реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ у коментарі УП

Дослівно: "Тривогу було оголошено, але, на жаль, навіть для Полтавської області, час реагування на загрозу – дуже короткий, буквально лічені хвилини. Балістика, особливо для прифронтових регіонів, – це надзвичайно небезпечно. "Іскандер М", "Кинджал", С300/400 (летить по балістичній траєкторії –ред.), будь-яка балістика летить дуже швидко.

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Як тільки Повітряні сили мають інформацію розвідки про здійснення ворогом пусків ракет, чи навіть, що такий удар планується, вони одразу повідомляють і оголошується повітряна тривога.

Ще раз просимо усіх дотримуватися протоколів безпеки і реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти життя своє та своїх близьких".

Що передувало: Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними, понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні - поранено, люди ще є під завалами. Влучання було по території Інституту звʼязку і сусідньої лікарні. 

ПолтававійнаПовітряні сили ЗСУракетний удар
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