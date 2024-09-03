На Полтавщині оголосили триденну жалобу 

У Полтавській області з 4 вересня розпочнеться триденна жалоба за загиблими внаслідок російського удару по Інституту звʼязку в Полтаві. У результаті атаки загинула 41 людина, ще 180 поранені.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким.

Реклама:

Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності".

Що передувало: