На Полтавщині оголосили триденну жалобу
Вівторок, 3 вересня 2024, 15:42
У Полтавській області з 4 вересня розпочнеться триденна жалоба за загиблими внаслідок російського удару по Інституту звʼязку в Полтаві. У результаті атаки загинула 41 людина, ще 180 поранені.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін
Пряма мова: "Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким.
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Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності".
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними, понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні - поранено, люди ще є під завалами.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на удар балістикою російських військ по Полтаві 3 вересня, та повідомив, що станом на зараз загинула 41 людина.