Монголія заявила, що відмовилася арештовувати Путіна через енергетичну залежність
Вівторок, 3 вересня 2024, 17:23
Через свою енергетичну залежність від РФ влада Монголії прийняла російського правителя Путіна, надавши йому гарантії безпеки, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Джерело: Politico
Детально: У коментарі для Politico речник монгольського уряду заявив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, і що у них "звʼязані руки".
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Пряма мова речника: "Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з наших найближчих сусідів. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", – повідомив речник.
Нагадаємо:
- Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.
- Під час візиту Путіна до Монголії, для російського диктатора в міжнародному аеропорту Улан-Батора розгорнули червону доріжку та вилаштували почесну варту.
- У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".
- Раніше Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.