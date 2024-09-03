Монголія заявила, що відмовилася арештовувати Путіна через енергетичну залежність 

Через свою енергетичну залежність від РФ влада Монголії прийняла російського правителя Путіна, надавши йому гарантії безпеки, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Джерело: Politico

Детально: У коментарі для Politico речник монгольського уряду заявив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, і що у них "звʼязані руки".

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Пряма мова речника: "Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з наших найближчих сусідів. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", – повідомив речник.

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