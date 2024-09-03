Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Монголія заявила, що відмовилася арештовувати Путіна через енергетичну залежність 

"Українська правда"Вівторок, 3 вересня 2024, 17:23
Монголія заявила, що відмовилася арештовувати Путіна через енергетичну залежність 
фото: Getty Images

Через свою енергетичну залежність від РФ влада Монголії прийняла російського правителя Путіна, надавши йому гарантії безпеки, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Джерело: Politico

Детально: У коментарі для Politico речник монгольського уряду заявив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, і що у них "звʼязані руки". 

Реклама:

Пряма мова речника: "Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з наших найближчих сусідів. Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", – повідомив речник.

Нагадаємо:

  • Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.
  • Під час візиту Путіна до Монголії, для російського диктатора в міжнародному аеропорту Улан-Батора розгорнули червону доріжку та вилаштували почесну варту.
  • У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".
  • Раніше Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

МонголіяПутінРосіяенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шольц: Іще кілька сотень тисяч українців у Німеччині мають іти працювати

Глави розвідок США і Британії прокоментували Курську операцію: Викликала питання в еліти РФ

У неділю також не планують вимикати електрику

Буданов: Telegram – це загроза національній безпеці

фотоУламки "Шахедів" впали біля Верховної Ради

Над Україною збили 58 з 67 "Шахедів", ще декілька вилетіли за межі країни

Усі новини...
Монголія
Генпрокурор: Відмовою від арешту Путіна Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність
Під час візиту Путіна до Монголії протестувальники розгорнули прапор України
МЗС: Монголія, пустивши Путіна, ділить із ним відповідальність за воєнні злочини
Останні новини
21:38
CNN: Українці використовують на полі бою "безпілотники-дракони" із розплавленим металом
21:08
У Німеччині усунули несправність, яка спричинила масштабний збій на залізниці
20:53
Росіяни вбили чоловіка і поранили жінку на Херсонщині
20:34
Удари по Харкову та передмістю: 5 постраждалих, є руйнування
20:20
Шольц: Іще кілька сотень тисяч українців у Німеччині мають іти працювати
20:02
На Нікопольщині росіяни вбили жінку, ще одна постраждала
19:55
Білий дім: Маємо серйозно сприймати намагання Росії вплинути на вибори у США
19:37
Глави розвідок США і Британії прокоментували Курську операцію: Викликала питання в еліти РФ
19:32
Reuters: США планують вивести війська з Іраку до кінця 2026 року
19:27
Уночі в Білорусь залетіли щонайменше 8 російських дронів – "Беларускі Гаюн"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: