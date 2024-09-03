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Віцепрем'єрка Стефанішина подала у відставку

Євген КізіловВівторок, 3 вересня 2024, 21:05
Віцепрем'єрка Стефанішина подала у відставку
Ольга Стефанішина. Фото: Getty Images

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подала до Верховної Ради заяву про відставку із займаної посади.

Джерело: голова ВР Руслан Стефанчук у соцмережах

Пряма мова: "До Верховної Ради України надійшла заява від Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань".

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Доповнено: За інформацією джерел УП, Ольга Стефанішина отримає додаткову посаду міністра юстиції і продовжить займатися євроінтеграцією.

Що передувало: Раніше у вівторок до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств: юстиції, з питань стратегічних галузей промисловості та захисту довкілля й природних ресурсів.

Кабінет міністріввідставкаВерховна Рада
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