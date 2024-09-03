Голову МЗС Кулебу планують звільнити – джерела
Вівторок, 3 вересня 2024, 22:04
У відставку збираються відправити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в команді президента
Деталі: За їхньою інформацією, із кандидатурою на його місце ще визначаються, але найбільш імовірна заміна – перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга.
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Джерела кажуть, що в уряді готуються й інші звільнення.
При цьому повідомляється, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль лишається на посаді.
Що передувало: У вівторок до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.