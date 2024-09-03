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Росіяни завдали авіаудару по університету в Сумах

Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 22:33
Росіяни завдали авіаудару по університету в Сумах
Фото - Кордон.Медіа

Увечері 3 вересня російські війська завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

Джерело: Сумська ОВА, Кордон.Медіа

Дослівно: "Сьогодні ввечері, 3 вересня росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Попередьно, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

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Оновлено: Місцеве медіа опублікувало фото ураження університету. Це корпус Сумського державного університету.

 
фото - кордон.медіа

Що передувало: 

  • Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
  • Станом на вечір кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51.

Сумивійна
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