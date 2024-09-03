Росіяни завдали авіаудару по університету в Сумах
Вівторок, 3 вересня 2024, 22:33
Увечері 3 вересня російські війська завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.
Джерело: Сумська ОВА, Кордон.Медіа
Дослівно: "Сьогодні ввечері, 3 вересня росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Попередьно, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".
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Оновлено: Місцеве медіа опублікувало фото ураження університету. Це корпус Сумського державного університету.
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
- Станом на вечір кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51.