Росіяни завдали авіаудару по університету в Сумах

Увечері 3 вересня російські війська завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

Джерело: Сумська ОВА, Кордон.Медіа

Дослівно: "Сьогодні ввечері, 3 вересня росіяни завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми. Попередьно, ворог застосував КАБ. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".

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Оновлено: Місцеве медіа опублікувало фото ураження університету. Це корпус Сумського державного університету.

фото - кордон.медіа

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