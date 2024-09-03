Зеленський: Кількість поранених у Полтаві зросла до 271
Вівторок, 3 вересня 2024, 21:50
Кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавцям, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує.
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Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину".
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.