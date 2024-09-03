Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про додаткову спеціальну перевірку органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого".
Деталі: На час перевірки його усунуть від виконання службових обовʼязків.
Нагадаємо: За даними джерел УП, у судовому реєстрі є інформація про те, що у 2020 році Гладкий судився з СБУ через розпорядження начальника управління Служби безпеки України в Одеській області від 11 квітня 2018 року про скасування йому допуску до державної таємниці.
Передісторія:
- Нещодавно начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого. Це викликало обурення користувачів соцмережі і спровокувало скандал.
- Зокрема, аналітичний проєкт DeepState написав, що Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина має російське громадянство, а донька у спортивних змаганнях представляла РФ.
- В Збройних силах України звинувачення заперечили.
- Служба безпеки Україна 3 вересня заявила, що не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це "не передбачено законодавством" для таких посад.
- Пізніше пресслужба СБУ додатково зазначила наступне: "У 2020 році Службою безпеки України було здійснено перевірку Романа Гладкого у зв’язку з його допуском до державної таємниці".