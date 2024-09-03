Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 23:09
Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем
Роман Гладкий. Фото - Вікіпедія

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про додаткову спеціальну перевірку органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого".

Реклама:

Деталі: На час перевірки його усунуть від виконання службових обовʼязків.

Нагадаємо: За даними джерел УП, у судовому реєстрі є інформація про те, що у 2020 році Гладкий судився з СБУ через розпорядження начальника управління Служби безпеки України в Одеській області від 11 квітня 2018 року про скасування йому допуску до державної таємниці. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Нещодавно начальником штабу Командування Сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого. Це викликало обурення користувачів соцмережі і спровокувало скандал.
  • Зокрема, аналітичний проєкт DeepState написав, що  Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина має російське громадянство, а донька у спортивних змаганнях представляла РФ.
  • В Збройних силах України звинувачення заперечили.
  • Служба безпеки Україна 3 вересня заявила, що не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це "не передбачено законодавством" для таких посад.
  • Пізніше пресслужба СБУ додатково зазначила наступне: "У 2020 році Службою безпеки України було здійснено перевірку Романа Гладкого у зв’язку з його допуском до державної таємниці".

Сирський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Сирський
Сирський: На напрямку головного удару ворога ситуація складна
Сирський: За добу ЗСУ взяли під контроль 5 квадратних кілометрів Курщини
Сирський побував на Покровському напрямку
Останні новини
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
16:06
автоспортНевілль виграв Ралі Греції та зміцнив лідерство в загальному заліку WRC
Усі новини...
Реклама:
Реклама: