Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про додаткову спеціальну перевірку органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого".

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Деталі: На час перевірки його усунуть від виконання службових обовʼязків.

Нагадаємо: За даними джерел УП, у судовому реєстрі є інформація про те, що у 2020 році Гладкий судився з СБУ через розпорядження начальника управління Служби безпеки України в Одеській області від 11 квітня 2018 року про скасування йому допуску до державної таємниці.

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