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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, у низці областей повітряна тривога

Станіслав Погорілов, Олена ІвашківПонеділок, 30 вересня 2024, 00:38
Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, у низці областей повітряна тривога
Фото: Getty Images

Увечері 29 вересня російські війська запустили по Україні групу ударних БпЛА, на Київщині та у низці областей оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 23:11 повідомлялось, що БпЛА в південній та центральній частинах Сумщини, курс західний та південний; БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний;  БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний; БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину; БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ та захід; БпЛА в північній частині Одещини, курс західний.

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О 23:19 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину, а також  БпЛА на Одещині змінив курс на північ.

23:42 БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину та Чернігівщину; БпЛА на Полтавщині, курсом на захід; декілька груп БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний; БпЛА в північній та центральній частинах Одещини, курс північний/північно-західний; БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний; БпЛА в південній частині Кіровоградщини, курс західний;  БпЛА в північній частині Черкащини, курс західний.

О 00:36 військові оновили рух ударних БпЛА:

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  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний, південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Кіровоградщини, постійно змінюють курс.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на Вінниччину.
  • БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.

О 1:19 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в східній та південній частинах Київщини, курс південно-західний/західний.
  • БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північний.
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.
  • БпЛА на межі Вінниччини та Одещини, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

О 2:56 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей, курс північний.
  • БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний.
  • Декілька груп БпЛА через Київщину у західному напрямку.
  • БпЛА в північній частині Черкащини та Кіровоградщини, курс північний/північно-західний.
  • БпЛА північніше Полтавщини, курс південно-західний.

О 3:35 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в районі Житомира.
  • Декілька груп БпЛА на Київщині, курсом на південь та захід.
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Черкащини, курс південний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Чернігівщини, курс західний.

О 4:37 стало відомо про:

  • БпЛА північніше Києва та на півдні Київської області, постійно змінюють курс.
  • БпЛА північніше Житомира, курс східний.
  • БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північний.

О 5:02 військові повідомили про:

  • БпЛА над Києвом та Житомиром.
  • БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс північно-західний.

О 5:21 у ПС повідомили про:

  • БпЛА в північній частині Вінниччини, курс північно-західний.
  • БпЛА південніше Києва.

безпілотникиШахедповітряна тривога
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