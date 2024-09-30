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Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, в ряде областей воздушная тревога

Станислав Погорилов, Алена ИвашкивПонедельник, 30 сентября 2024, 00:38
Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, в ряде областей воздушная тревога
Фото: Getty Images

Вечером, 29 сентября российские войска запустили по Украине группу ударных БпЛА, в Киевской области и в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 23:11 сообщалось, что БпЛА в южной и центральной частях Сумщины, курс западный и южный; БпЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный; БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный; БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину; БпЛА на Николаевщине, курсом на север и запад; БпЛА в северной части Одесской области, курс западный.

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В 23:19 Воздушные силы сообщили, что БпЛА с Полтавщины, курсом на Киевщину, а также БпЛА в Одесской области изменил курс на север.

23:42 БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину и Черниговщину; БпЛА на Полтавщине, курсом на запад; несколько групп БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный; БпЛА в северной и центральной частях Одесской области, курс северный/северо-западный; БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный; БпЛА в южной части Кировоградщины, курс западный; БпЛА в северной части Черкасской области, курс западный.

В 00:36 военные обновили движение ударных БпЛА:

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  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс западный, юго-западный.
  • БпЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА на границе Черниговщины и Киевщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в центральной части Черкасской области, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Кировоградщины, постоянно меняют курс.
  • БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курсом на Винницкую область.
  • БпЛА в северной и восточной частях Николаевщины, курс северо-западный.

В 1:19 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на границе Харьковской и Полтавской областей, курс западный.
  • БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
  • БпЛА в южной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.
  • БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА в восточной и южной частях Киевщины, курс юго-западный/западный.
  • БпЛА в западной части Кировоградщины, курс северный.
  • БпЛА в южной части Винницкой области, курс северо-западный.
  • БпЛА на границе Винницкой и Одесской областей, курс северный.
  • БпЛА в северной части Николаевщины, курс северо-западный.

В 2:56 военные обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на границе Житомирской и Хмельницкой областей, курс северный.
  • БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс западный.
  • Несколько групп БпЛА через Киевскую область в западном направлении.
  • БпЛА в северной части Черкасской и Кировоградской областей, курс северный/северо-западный.
  • БпЛА севернее Полтавщины, курс юго-западный.

В 3:35 воздушники обновили движение ударных БпЛА:

  • БПЛА в районе Житомира.
  • Несколько групп БпЛА на Киевщине, курсом на юг и запад.
  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА в южной части Черкасской области, курс южный.
  • БпЛА в северной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Черниговщины, курс западный.

В 4:37 стало известно о:

  • БпЛА севернее Киева и на юге Киевской области, постоянно меняют курс.
  • БпЛА севернее Житомира, курс восточный.
  • БпЛА в западной части Черкасской области, курс северный.

В 5:02 военные сообщили о:

  • БпЛА над Киевом и Житомиром.
  • БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс северо-западный.

В 5:21 в ПС сообщили о:

  • БпЛА в северной части Винницкой области, курс северо-западный.
  • БпЛА южнее Киева.

беспилотникиШахедвоздушная тревога
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