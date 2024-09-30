У Києві та області працювала ППО

У ніч на 30 вересня у Києві та області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська МВА у Telegram, Київська ОВА у Telegram

Дослівно: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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Деталі: У КОВА також повідомили, що по ворожих БпЛА у регіоні працює ППО.

Доповнено: О 4:43 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні працюють сили ППО.

За його словами, кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї.

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Він закликав мешканців Києва залишатися в укриттях.