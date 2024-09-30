В Киеве и области работала ПВО

В ночь на 30 сентября в Киеве и области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская МВА в Telegram, Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

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Детали: В КОВА также сообщили, что по вражеским БпЛА в регионе работает ПВО.

Дополнено: В 4:43 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони работают силы ПВО.

По его словам, несколько вражеских БпЛА находятся над столицей и возле нее.

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Он призвал жителей Киева оставаться в укрытиях.