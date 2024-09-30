"Укрзалізниця": Через обстріл закрито перегін "Долинська–Миколаїв"

У ніч на 30 вересня через обстріл росіян у Миколаївській області було закрито для руху поїздів перегін "Долинська–Миколаїв".

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Дослівно: "Поїзд 121/122 "Київ–Миколаїв" курсуватиме до станції Долинська. Пасажирів просять залишатися у вагонах до ранку та очікувати на автобусний трансфер, який наразі організовується для перевезення за маршрутом "Долинська–Миколаїв".

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