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"Укрзализныця": Из-за обстрелов закрыт перегон "Долинская-Николаев"

Алена ИвашкивПонедельник, 30 сентября 2024, 02:40
Укрзализныця: Из-за обстрелов закрыт перегон Долинская-Николаев
фото: Pixabay

В ночь на 30 сентября из-за обстрела россиян в Николаевской области был закрыт для движения поездов перегон "Долинская-Николаев".

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Дословно: "Поезд 121/122 „Киев-Николаев" будет курсировать до станции Долинская. Пассажиров просят оставаться в вагонах до утра и ожидать автобусный трансфер, который сейчас организуется для перевозки по маршруту "Долинская-Николаев".

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УкрзализныцяНиколаевская область
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