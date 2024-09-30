"Укрзализныця": Из-за обстрелов закрыт перегон "Долинская-Николаев"

В ночь на 30 сентября из-за обстрела россиян в Николаевской области был закрыт для движения поездов перегон "Долинская-Николаев".

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Дословно: "Поезд 121/122 „Киев-Николаев" будет курсировать до станции Долинская. Пассажиров просят оставаться в вагонах до утра и ожидать автобусный трансфер, который сейчас организуется для перевозки по маршруту "Долинская-Николаев".

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