"Укрзализныця": Из-за обстрелов закрыт перегон "Долинская-Николаев"
Понедельник, 30 сентября 2024, 02:40
В ночь на 30 сентября из-за обстрела россиян в Николаевской области был закрыт для движения поездов перегон "Долинская-Николаев".
Источник: "Укрзализныця" в Telegram
Дословно: "Поезд 121/122 „Киев-Николаев" будет курсировать до станции Долинская. Пассажиров просят оставаться в вагонах до утра и ожидать автобусный трансфер, который сейчас организуется для перевозки по маршруту "Долинская-Николаев".
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