Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: Наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це

Олена ІвашківПонеділок, 30 вересня 2024, 04:11
ISW: Наступного року Росія планує збільшити витрати на оборону на $30 млрд, але приховує це
фото: Getty Images

Російський уряд планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році, хоча кремлівські чиновники, схоже, наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення оборонних витрат. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW

Деталі: Кабінет міністрів Росії схвалив 29 вересня проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і подасть його до Державної думи до 1 жовтня. У проекті бюджету зазначено, що федеральні доходи Росії, як очікується, зростуть майже на 12% у 2025 році порівняно з 2024 роком, а частка нафтогазових доходів у федеральному бюджеті збільшиться до 73%. 

Реклама:

Агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося з проектом трирічного бюджету, який показав, що російський уряд планує витратити 13,2 трильйона рублів (близько 140 мільярдів доларів) на оборону в 2025 році - це більше, ніж 10,4 трильйона рублів (близько 110 мільярдів доларів), запланованих на 2024 рік. 

Bloomberg заявив, витратити Росії на національну оборону і внутрішню безпеку в 2025 році більші, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку разом узяті. 

Як повідомляється, Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трильйона рублів (близько 117 мільярдів доларів) у 2024 році до 12,9 трильйона рублів (близько 136 мільярдів доларів) у 2025 році.

РЕКЛАМА:

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив 24 вересня, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проектів. 

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну військову операцію" Росії, але підкреслив, що 40 трильйонів рублів (близько 424 мільярдів доларів) підуть на 19 національних проектів протягом шести років - вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік.  Силуанов також підкреслив, що Росія планує витратити 180 мільярдів рублів (близько 1,9 мільярда доларів) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми. 

ISW підкреслює, що кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підтримувати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проектів.

Ключові висновки ISW за 29 вересня:

  • Західні країни продовжують інвестувати в розвиток оборонно-промислової бази (ОПБ) України.
  • Як повідомляється, 29 вересня українські війська завдали удару по російському складу боєприпасів і ракетній базі поблизу Котлубана, Волгоградська область.
  • Повідомляється, що російський уряд планує подальше збільшення оборонних витрат у 2025 році, хоча кремлівські чиновники, схоже, наголошують на запланованих соціальних витратах, уникаючи обговорення збільшення оборонних витрат.
  • Українські війська нещодавно просунулися вперед у Глушковському районі, на захід від українського виступу в Курській області.
  • Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому і Покровському напрямках. 

ISWРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Надійний мир можливий тільки без торгівлі суверенітетом чи територіями

У неділю в Києві та низці областей очікуються значні дощі

фотоСБУ проводить безпекові заходи в Сумах: можливі обмеження руху і огляд авто

Повітряні сили: Крім "Шахедів" росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу

відеоПрикордонники показали кадри боїв за газовидобувні вежі біля Зміїного

ЗМІ: Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї

Усі новини...
Єрмак: Українці побачать реалізацію Плану перемоги на ворожій території
"Мир через силу" – Єрмак пояснив, чим План перемоги відрізняється від Формули миру
КМВА: Усі "Шахеди", що атакували Київ, вдалося знешкодити
Росія атакувала Миколаївщину: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
Останні новини
22:47
Росіяни найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб
22:31
У Києві працює ППО
22:12
Саудівська Аравія розглядає можливість збільшення частки в Nintendo
22:08
Збірна України з футзалу зберегла 5 сходинку в оновленому рейтингу УЄФА
21:49
фотоВорожий дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині: поранено пасажирів
21:48
П’ятеро сенаторів-республіканців дорікнули Орбану за дружбу з РФ і Китаєм
21:34
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні безпілотники з різних напрямків
21:22
фотоРосіяни двічі атакували село на Харківщині: є загиблий і поранений
21:07
футболЗбірна України втратила ще двох гравців перед матчами Ліги націй
20:53
Головний суперник Орбана зібрав акцію проти пропаганди під будівлею державного телеканалу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: