ISW: В следующем году Россия планирует увеличить расходы на оборону на $30 млрд, но скрывает это

Российское правительство планирует дальнейшее увеличение оборонных расходов в 2025 году, хотя кремлевские чиновники, похоже, подчеркивают запланированные социальные расходы, избегая обсуждения увеличения оборонных расходов.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кабинет министров России одобрил 29 сентября проект федерального бюджета на 2025-2027 годы и подаст его в Государственную думу до 1 октября. В проекте бюджета указано, что федеральные доходы России, как ожидается, вырастут почти на 12% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете увеличится до 73%.

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Агентство Bloomberg сообщило, что ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета, который показал, что российское правительство планирует потратить 13,2 триллиона рублей (около 140 миллиардов долларов) на оборону в 2025 году - это больше, чем 10,4 триллиона рублей (около 110 миллиардов долларов), запланированных на 2024 год.

Bloomberg заявил, потратить России на национальную оборону и внутреннюю безопасность в 2025 году больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и федеральную экономику вместе взятые.

Как сообщается, Кремль увеличит расходы на засекреченные статьи с 11,1 триллиона рублей (около 117 миллиардов долларов) в 2024 году до 12,9 триллиона рублей (около 136 миллиардов долларов) в 2025 году.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 24 сентября, что правительство планирует выполнить "все социальные обязательства перед гражданами" и отметил запланированном финансировании медицины, пенсий и национальных проектов.

Министр финансов России Антон Силуанов признал, что "значительные ресурсы" направляются на "специальную военную операцию" России, но подчеркнул, что 40 триллионов рублей (около 424 миллиардов долларов) пойдут на 19 национальных проектов в течение шести лет - вдвое больше, чем финансирование, выделенное на период с 2019 по 2024 год. Силуанов также подчеркнул, что Россия планирует потратить 180 миллиардов рублей (около 1,9 миллиарда долларов) на модернизацию коммунальной инфраструктуры и льготные ипотечные программы.

ISW подчеркивает, что кремлевские чиновники, вероятно, опасаются усталости от войны среди российского населения и пытаются поддерживать общественную поддержку войны, подчеркивая внимание Кремля к социальным проектам.

Ключевые выводы ISW за 29 сентября: