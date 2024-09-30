CNN: Байден планує розмову з Нетаньяху, щоб уникнути тотальної війни на Близькому Сході
Президент США Джо Байден заявив, що поговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху найближчим часом, оскільки напруженість на Близькому Сході зростає після вбивства Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
Джерело: CNN
Деталі: "Так, я поговорю з ним", - сказав Байден у неділю, прямуючи до Білого дому з військово-повітряної бази в Дуврі.
Він додав, що "ми дійсно повинні уникнути" тотальної війни на Близькому Сході, сказавши: "Ми вже вжили заходів обережності щодо наших посольств і персоналу, який хоче виїхати, але ми ще не вирішили це питання. Але ми щосили працюємо з французами та багатьма іншими".
Перед вбивством Насралли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмахнувся від пропозиції про припинення вогню за посередництва США і Франції, яка передбачала 21-денну паузу в бойових діях на ізраїльсько-ліванському кордоні, що розлютило американських офіційних осіб.
Ізраїль повідомив США, що розпочинає свою основну операцію в Бейруті, лише після того, як вона вже почалася - знову ж таки, до розчарування деяких американських чиновників.
Передісторія:
- Як відомо, наразі на Близькому Сході, за офіційними даними, перебувають близько 40 тисяч американських військовослужбовців, хоча, за інформацією ЗМІ, це число може сягати 50 тисяч.
- Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про початок "нової фази" війни, зосередивши її увагу на північному фронті проти "Хезболли" в Лівані. Цьому передували численні вибухи пейджерів і рацій членів "Хезболли".
- У Білому домі очікують подальшої ескалації бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою", що потенційно може призвести до повномасштабної війни між ними.
- Вже 23 вересня Пентагон оголосив, що США відправляють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і силами угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану.