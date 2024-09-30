CNN: Байден планує розмову з Нетаньяху, щоб уникнути тотальної війни на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявив, що поговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху найближчим часом, оскільки напруженість на Близькому Сході зростає після вбивства Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Джерело: CNN

Деталі: "Так, я поговорю з ним", - сказав Байден у неділю, прямуючи до Білого дому з військово-повітряної бази в Дуврі.

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Він додав, що "ми дійсно повинні уникнути" тотальної війни на Близькому Сході, сказавши: "Ми вже вжили заходів обережності щодо наших посольств і персоналу, який хоче виїхати, але ми ще не вирішили це питання. Але ми щосили працюємо з французами та багатьма іншими".

Перед вбивством Насралли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмахнувся від пропозиції про припинення вогню за посередництва США і Франції, яка передбачала 21-денну паузу в бойових діях на ізраїльсько-ліванському кордоні, що розлютило американських офіційних осіб.

Ізраїль повідомив США, що розпочинає свою основну операцію в Бейруті, лише після того, як вона вже почалася - знову ж таки, до розчарування деяких американських чиновників.

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