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CNN: Байден планирует разговор с Нетаньяху, чтобы избежать тотальной войны на Ближнем Востоке

Алена ИвашкивПонедельник, 30 сентября 2024, 05:38
CNN: Байден планирует разговор с Нетаньяху, чтобы избежать тотальной войны на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает перед прессой на авиабазе Дувр в штате Делавэр, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ближайшее время, поскольку напряженность на Ближнем Востоке растет после убийства Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Источник: CNN

Детали: "Да, я поговорю с ним", - сказал Байден в воскресенье, направляясь в Белый дом с военно-воздушной базы в Дувре.

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Он добавил, что "мы действительно должны избежать" тотальной войны на Ближнем Востоке, сказав: "Мы уже приняли меры предосторожности в отношении наших посольств и персонала, который хочет уехать, но мы еще не решили этот вопрос. Но мы изо всех сил работаем с французами и многими другими".

Перед убийством Насраллы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмахнулся от предложения о прекращении огня при посредничестве США и Франции, которое предусматривало 21-дневную паузу в боевых действиях на израильско-ливанской границе, что разозлило американских официальных лиц.

Израиль сообщил США, что начинает свою основную операцию в Бейруте, лишь после того, как она уже началась - опять же, к разочарованию некоторых американских чиновников.

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Напомним: 

  • Как известно, сейчас на Ближнем Востоке, по официальным данным, находятся около 40 тысяч американских военнослужащих, хотя, по информации СМИ, это число может достигать 50 тысяч.
  • Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале "новой фазы" войны, сосредоточив ее внимание на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане. Этому предшествовали многочисленные взрывы пейджеров и раций членов "Хезболлы".
  • В Белом доме ожидают дальнейшей эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлой", что потенциально может привести к полномасштабной войне между ними.
  • Уже 23 сентября Пентагон объявил, что США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и силами группировки "Хезболла", базирующейся на юге Ливана.

БайденИзраильИранБлижний Восток
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