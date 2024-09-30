CNN: Байден планирует разговор с Нетаньяху, чтобы избежать тотальной войны на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ближайшее время, поскольку напряженность на Ближнем Востоке растет после убийства Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Источник: CNN

Детали: "Да, я поговорю с ним", - сказал Байден в воскресенье, направляясь в Белый дом с военно-воздушной базы в Дувре.

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Он добавил, что "мы действительно должны избежать" тотальной войны на Ближнем Востоке, сказав: "Мы уже приняли меры предосторожности в отношении наших посольств и персонала, который хочет уехать, но мы еще не решили этот вопрос. Но мы изо всех сил работаем с французами и многими другими".

Перед убийством Насраллы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмахнулся от предложения о прекращении огня при посредничестве США и Франции, которое предусматривало 21-дневную паузу в боевых действиях на израильско-ливанской границе, что разозлило американских официальных лиц.

Израиль сообщил США, что начинает свою основную операцию в Бейруте, лишь после того, как она уже началась - опять же, к разочарованию некоторых американских чиновников.

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Напомним: