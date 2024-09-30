CNN: Байден планирует разговор с Нетаньяху, чтобы избежать тотальной войны на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден заявил, что поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ближайшее время, поскольку напряженность на Ближнем Востоке растет после убийства Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
Источник: CNN
Детали: "Да, я поговорю с ним", - сказал Байден в воскресенье, направляясь в Белый дом с военно-воздушной базы в Дувре.
Он добавил, что "мы действительно должны избежать" тотальной войны на Ближнем Востоке, сказав: "Мы уже приняли меры предосторожности в отношении наших посольств и персонала, который хочет уехать, но мы еще не решили этот вопрос. Но мы изо всех сил работаем с французами и многими другими".
Перед убийством Насраллы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмахнулся от предложения о прекращении огня при посредничестве США и Франции, которое предусматривало 21-дневную паузу в боевых действиях на израильско-ливанской границе, что разозлило американских официальных лиц.
Израиль сообщил США, что начинает свою основную операцию в Бейруте, лишь после того, как она уже началась - опять же, к разочарованию некоторых американских чиновников.
Напомним:
- Как известно, сейчас на Ближнем Востоке, по официальным данным, находятся около 40 тысяч американских военнослужащих, хотя, по информации СМИ, это число может достигать 50 тысяч.
- Недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале "новой фазы" войны, сосредоточив ее внимание на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане. Этому предшествовали многочисленные взрывы пейджеров и раций членов "Хезболлы".
- В Белом доме ожидают дальнейшей эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлой", что потенциально может привести к полномасштабной войне между ними.
- Уже 23 сентября Пентагон объявил, что США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и силами группировки "Хезболла", базирующейся на юге Ливана.