Гельсінська комісія просить визнати Росію постійною загрозою глобальній безпеці
У доповіді Гельсінської комісії стверджується, що Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, відмовитися від статусу-кво часів холодної війни у відносинах з Росією і назвати Москву "постійною" загрозою глобальній безпеці.
Джерело: доповідь Гельсінської комісії, яку видання The Hill отримало напередодні публікації
Деталі: Стверджується, що Вашингтон повинен переглянути своє ставлення до Росії, як він робив це у відносинах з Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси.
Пріоритетним напрямком стратегії доповіді є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти Росії, заклик до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву і надання українським збройним силам можливості завдати удару вглиб Росії за допомогою зброї, наданої США.
Політичні пропозиції доповіді виходять за рамки зобов'язань адміністрації Байдена щодо України і йдуть врозріз із позицією колишнього президента, кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, та його союзників у Конгресі.
Трамп давно стверджує, що США витрачають занадто багато на європейську безпеку. І він агітує за укладення угоди між Україною та Росією шляхом прямих переговорів з їхніми лідерами, включаючи російського президента Володимира Путіна.
Однак голова Гельсінського комітету, республіканець Джо Вілсон (Південна Кароліна) відкинув можливість того, що Трамп укладе угоду з Путіним.
"Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця Путіна", - сказав Вілсон в інтерв'ю The Hill в короткій розмові про звіт.
"Путін - не та людина, з якою можна досягти домовленості, яка була б суттєвою і тривалою".
The Hill пише, що незважаючи на те, що в Республіканській партії зростає опозиція до надання військової та економічної підтримки Україні, лідери Республіканської партії, зосереджені на зовнішній політиці, здебільшого налаштовані на підтримку України, забезпечення зобов'язань перед НАТО та зміцнення демократії в пострадянських державах.
Передісторія:
- 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.
- У відповідь на це у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
- 24 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими.