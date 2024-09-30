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Хельсинкская комиссия просит признать Россию постоянной угрозой глобальной безопасности

Алена ИвашкивПонедельник, 30 сентября 2024, 06:50
Хельсинкская комиссия просит признать Россию постоянной угрозой глобальной безопасности
Русский PC-24 Ярс, фото: Википедияфото: Википедия

В докладе Хельсинкской комиссии утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое отношение к России, отказаться от статуса-кво времен холодной войны в отношениях с Россией и назвать Москву "постоянной" угрозой глобальной безопасности.

Источник: доклад Хельсинкской комиссии, который издание The Hill получило накануне публикации

Детали: Утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое отношение к России, как он делал это в отношениях с Китаем в течение последних нескольких лет, и соответственно распределить ресурсы. 

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Приоритетным направлением стратегии доклада является обеспечение победы Украины в ее оборонительной войне против России, призыв к "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставление украинским вооруженным силам возможности нанести удар вглубь России с помощью оружия, предоставленного США. 

Политические предложения доклада выходят за рамки обязательств администрации Байдена по Украине и идут вразрез с позицией бывшего президента, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, и его союзников в Конгрессе. 

Трамп давно утверждает, что США тратят слишком много на европейскую безопасность. И он агитирует за заключение соглашения между Украиной и Россией путем прямых переговоров с их лидерами, включая российского президента Владимира Путина.

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Однако председатель Хельсинкского комитета, республиканец Джо Уилсон (Южная Каролина) отверг возможность того, что Трамп заключит сделку с Путиным. 

"Для меня нет сомнений, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника Путина", - сказал Уилсон в интервью The Hill в коротком разговоре об отчете.

"Путин - не тот человек, с которым можно достичь договоренности, которая была бы существенной и длительной". 

The Hill пишет, что несмотря на то, что в Республиканской партии растет оппозиция к предоставлению военной и экономической поддержки Украине, лидеры Республиканской партии, сосредоточенные на внешней политике, в основном настроены на поддержку Украины, обеспечение обязательств перед НАТО и укрепление демократии в постсоветских государствах.

Предыстория:

  • 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • В ответ на это, в ЕС заявили, что новые угрозы Путина о применении ядерного оружия против неядерных стран – еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.
  • 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет доказательства о намерениях России ударить по трем АЭС накануне зимы.

СШАРосcия
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