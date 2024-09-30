В докладе Хельсинкской комиссии утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое отношение к России, отказаться от статуса-кво времен холодной войны в отношениях с Россией и назвать Москву "постоянной" угрозой глобальной безопасности.

Источник: доклад Хельсинкской комиссии, который издание The Hill получило накануне публикации

Детали: Утверждается, что Вашингтон должен пересмотреть свое отношение к России, как он делал это в отношениях с Китаем в течение последних нескольких лет, и соответственно распределить ресурсы.

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Приоритетным направлением стратегии доклада является обеспечение победы Украины в ее оборонительной войне против России, призыв к "массированной" военной и гуманитарной помощи Киеву и предоставление украинским вооруженным силам возможности нанести удар вглубь России с помощью оружия, предоставленного США.

Политические предложения доклада выходят за рамки обязательств администрации Байдена по Украине и идут вразрез с позицией бывшего президента, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, и его союзников в Конгрессе.

Трамп давно утверждает, что США тратят слишком много на европейскую безопасность. И он агитирует за заключение соглашения между Украиной и Россией путем прямых переговоров с их лидерами, включая российского президента Владимира Путина.

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Однако председатель Хельсинкского комитета, республиканец Джо Уилсон (Южная Каролина) отверг возможность того, что Трамп заключит сделку с Путиным.

"Для меня нет сомнений, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника Путина", - сказал Уилсон в интервью The Hill в коротком разговоре об отчете.

"Путин - не тот человек, с которым можно достичь договоренности, которая была бы существенной и длительной".

The Hill пишет, что несмотря на то, что в Республиканской партии растет оппозиция к предоставлению военной и экономической поддержки Украине, лидеры Республиканской партии, сосредоточенные на внешней политике, в основном настроены на поддержку Украины, обеспечение обязательств перед НАТО и укрепление демократии в постсоветских государствах.

Предыстория: