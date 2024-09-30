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ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів і 27 ББМ

Ірина БалачукПонеділок, 30 вересня 2024, 07:51
ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів і 27 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 250 загарбників і спалили 27 артилерійських систем та 5 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 653 060 (+1 250) осіб,
  • танків – 8 874 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 17 503 (+27) од,
  • артилерійських систем – 18 822 (+27) од,
  • РСЗВ – 1 204 (+0) од,
  • засобів ППО – 963 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 224 (+38) од,
  • крилатих ракет – 2 610 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 548 (+53) од,
  • спеціальної техніки – 3 313 (+16) од.

Дані уточнюються.  

Росіявтрати у війні
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