ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів і 27 ББМ
Понеділок, 30 вересня 2024, 07:51
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 250 загарбників і спалили 27 артилерійських систем та 5 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 653 060 (+1 250) осіб,
- танків – 8 874 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 17 503 (+27) од,
- артилерійських систем – 18 822 (+27) од,
- РСЗВ – 1 204 (+0) од,
- засобів ППО – 963 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 224 (+38) од,
- крилатих ракет – 2 610 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 548 (+53) од,
- спеціальної техніки – 3 313 (+16) од.
Дані уточнюються.