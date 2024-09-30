ЗСУ за добу відмінусували 1 250 окупантів і 27 ББМ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 250 загарбників і спалили 27 артилерійських систем та 5 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 653 060 (+1 250) осіб,

танків – 8 874 (+5) од,

бойових броньованих машин – 17 503 (+27) од,

артилерійських систем – 18 822 (+27) од,

РСЗВ – 1 204 (+0) од,

засобів ППО – 963 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 224 (+38) од,

крилатих ракет – 2 610 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 548 (+53) од,

спеціальної техніки – 3 313 (+16) од.

Дані уточнюються.