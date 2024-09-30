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ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 27 ББМ

Ирина БалачукПонедельник, 30 сентября 2024, 07:51
ВСУ за сутки отминусовали 1 250 оккупантов и 27 ББМ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 250 захватчиков и сожгли 27 артиллерийских систем и 5 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 653 060 (+1 250) человек,
  • танков – 8 874 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 503 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 18 822 (+27) ед,
  • РСЗО – 1 204 (+0) ед,
  • средств ПВО – 963 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 224 (+38) ед,
  • крылатых ракет – 2 610 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 548 (+53) ед,
  • специальной техники – 3 313 (+16) ед.

Данные уточняются. 

Росcияпотери в войне
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