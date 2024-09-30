Президент провів Ставку щодо комплектування військових бригад

Президент Володимир Зеленський провів у понеділок Ставку верховного головнокомандувача, на якій йшлося про комплектування військових бригад, а також про постачання зброї та техніки.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані".

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Деталі: Глава держави також провів тривалу розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

Пряма мова: "Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей. Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти.