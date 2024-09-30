Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент провел Ставку по комплектованию военных бригад

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 сентября 2024, 20:25
Президент провел Ставку по комплектованию военных бригад
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел в понедельник Ставку верховного главнокомандующего, на которой речь шла о комплектовании военных бригад, а также о поставках оружия и техники.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Несколько ключевых вопросов. Первое – комплектование бригад. Второе – оружие и техника для наших воинов, закупка и поставки. Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институты в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы".

Реклама:

Детали: Глава государства также провел длительный разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

Прямая речь: "Доклады по каждому из наших фронтовых направлений, наши возможности дальнейшие и конкретные задачи. Очень непростая ситуация. Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь.

Зеленскийставкабоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО сбили 56 "Шахедов" - еще четыре в воздухе

фотоРоссияне атаковали склады и грузовые автомобили в Одессе - ГСЧС

видеоТрамп вернулся в Батлер, где в него стреляли, вместе с Маском

ЦАХАЛ заявил о ликвидации 440 боевиков "Хезболлы"

ISW проанализировал, изменит ли финансовое стимулирование темпы мобилизации в России

Зеленский: Надежный мир возможен только без торговли суверенитетом или территориями

Все новости...
Зеленский
Зеленский о реализации Плана победы: Ждем от партнеров "конкретных вещей"
Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ
Зеленский заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения США на удары вглубь РФ
Последние новости
12:01
фотоВыпендриваются на снегу: полярники показали недавно рожденных тюленят
11:37
"Я знал, что должен воевать. Просто не знал, как это происходит". История музыканта с огнеметом
11:36
WP: На "Рамштайне" Украине предложат конкретику по вступлению в НАТО
11:25
видеоMotoGP. Баньяя одержал победу на Гран-при Японии и сократил разрыв с лидером до 10 очков
11:19
Китайские хакеры совершили кибератаку на системы прослушивания суда в США - WSJ
11:00
СМИ: Российский оппозиционер Дадин погиб на Харьковщине – воевал на стороне ВСУ
10:49
Лучший учитель страны: объявили победителя премии Global Teacher Prize Ukraine
10:16
фотоВ Литве в поездах в Москву обнаружили посылки с предметами военного назначения
10:03
ФутболКапитан "Реала" выбыл до конца сезона из-за злосчастных "крестов"
09:48
Силы ПВО сбили 56 "Шахедов" - еще четыре в воздухе
Все новости...
Реклама:
Реклама: