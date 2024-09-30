Президент провел Ставку по комплектованию военных бригад

Президент Владимир Зеленский провел в понедельник Ставку верховного главнокомандующего, на которой речь шла о комплектовании военных бригад, а также о поставках оружия и техники.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Несколько ключевых вопросов. Первое – комплектование бригад. Второе – оружие и техника для наших воинов, закупка и поставки. Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институты в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы".

Реклама:

Детали: Глава государства также провел длительный разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

Прямая речь: "Доклады по каждому из наших фронтовых направлений, наши возможности дальнейшие и конкретные задачи. Очень непростая ситуация. Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь.