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На Харківщині від атаки РФ постраждали четверо людей, серед них волонтери

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 вересня 2024, 20:43
На Харківщині від атаки РФ постраждали четверо людей, серед них волонтери
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська увечері 30 вересня атакували FPV-дроном село Івашки на Харківщині, постраждали четверо людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном с. Івашки Богодухівського району.

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Двоє волонтерів – чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес".

Деталі: Також від удару пошкоджений автомобіль.

 
Фото - харківська обласна прокуратура

Харківська областьвійнаобстріл
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