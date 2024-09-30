На Харьковщине от атаки РФ пострадали четыре человека, среди них волонтеры
Понедельник, 30 сентября 2024, 20:43
Российские войска вечером 30 сентября атаковали FPV-дроном село Ивашки на Харьковщине, пострадали четыре человека.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном с. Ивашки Богодуховского района.
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Двое волонтеров – мужчины 24 и 62 лет получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень получили острую реакцию на стресс".
Детали: Также от удара поврежден автомобиль.