На Харьковщине от атаки РФ пострадали четыре человека, среди них волонтеры

Российские войска вечером 30 сентября атаковали FPV-дроном село Ивашки на Харьковщине, пострадали четыре человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 30 сентября около 18:05 враг атаковал FPV-дроном с. Ивашки Богодуховского района.

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Двое волонтеров – мужчины 24 и 62 лет получили ранения. 55-летняя женщина и 17-летний парень получили острую реакцию на стресс".

Детали: Также от удара поврежден автомобиль.