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"Укрпошта" почала розсилати повістки на Херсонщині – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 30 вересня 2024, 21:09
Укрпошта почала розсилати повістки на Херсонщині – ОВА
фото: Pixabay

У Херсонській області почали розсилати через пошту повістки з вимогою з'явитися до ТЦК.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук провела нараду з заступником начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Самотеєм й директором з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Володимиром Очеретнюком.

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Вони обговорили механізм формування та надсилання повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В ОВА пояснили, що повістки підписуються електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Вони друкуються "Укрпоштою" та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних.

Після цього чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. Тих, хто не з'являється, притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи.

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Пряма мова Малярчук: "Розсилання повісток "Укрпоштою" є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов'язаних до військкоматів та покращити мобілізаційну кампанію".

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Херсонська областьмобілізація
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