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"Укрпочта" начала рассылать повестки на Херсонщине – ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 30 сентября 2024, 21:09
Укрпочта начала рассылать повестки на Херсонщине – ОВА
фото: Pixabay

В Херсонской области начали рассылать через почту повестки с требованием явиться в ТЦК.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

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Детали: Заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук провела совещание с заместителем начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александром Самотеем и директором по развитию сети Николаевского и Херсонского регионов АО "Укрпочта" Владимиром Очеретнюком.

Они обсудили механизм формирования и отправки повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В ОВА объяснили, что повестки подписываются электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Они печатаются "Укрпочтой" и направляются по домашним адресам военнообязанных.

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После этого мужчины должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. Тех, кто не является, привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица.

Прямая речь Малярчук: "Рассылка повесток "Укрпочтой" является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных в военкоматы и улучшить мобилизационную кампанию".

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Херсонская областьмобилизация
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