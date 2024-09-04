Удар РФ по Львову: Садовий назвав імена 7 загиблих, серед них одна дитина

У результаті ранкового російського ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед них дитина 7 років.

Джерело: мер міста Андрій Садовий

Пряма мова: "Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

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Базилевич Емілія -7 років

Базилевич Дарина - 18 років

Базилевич Ярина - 21 рік

Базилевич Євгенія - 43 роки

Демидова Ірина - 52 роки

Погорецький Олександр - 54 роки

Арабський Юрій - 55 років"

Деталі: Садовий зазначив, що про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом.

Передісторія: