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Удар РФ по Львову: Садовий назвав імена 7 загиблих, серед них одна дитина

Анастасія ПроцСереда, 4 вересня 2024, 14:19
Удар РФ по Львову: Садовий назвав імена 7 загиблих, серед них одна дитина
фото: мер Львова Андрій Садовий

У результаті ранкового російського ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед них дитина 7 років.  

Джерело: мер міста Андрій Садовий 

Пряма мова: "Сьогодні Львів втратив сімох своїх мешканців:

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  •  Базилевич Емілія -7 років 
  • Базилевич Дарина - 18 років 
  • Базилевич Ярина - 21 рік
  • Базилевич Євгенія - 43 роки
  • Демидова Ірина - 52 роки
  • Погорецький Олександр - 54 роки
  • Арабський Юрій - 55 років"

Деталі: Садовий зазначив, що про порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом.

Передісторія:

Львівракетний ударжертви
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