Держдеп прокоментував візит Путіна до Монголії: жодна з країн не повинна давати йому платформу

Речник Держдепу Метью Міллер, коментуючи візит господаря Кремля Володимира Путіна до Монголії під час брифінгу, заявив, що США закликають країни не надавати правителю РФ платформи для просування загарбницької війни.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Він наголосив, що на думку США, жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його загарбницької війни проти України.

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Пряма мова Міллера: "Ми очікуємо, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов'язань і підтримки принципів Статуту ООН, включаючи суверенітет і територіальну цілісність, і донесе до всього світу, що ці принципи повинні дотримуватися в усьому світі".

Більше деталей: Водночас він висловив розуміння, в якому становищі перебуває Монголія, затиснута між двома набагато більшими сусідами.

"Ми дуже добре розуміємо складне становище, в якому опинилася Монголія. Це набагато менша країна між двома сусідами. Ми плануємо і надалі підтримувати Монголію, але ми вважаємо, що важливо, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань.

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І важливо, щоб, якщо вони спілкуються з Росією, вони чітко давали зрозуміти, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав Міллер.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

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