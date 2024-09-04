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ЄС щодо атаки РФ на Полтаву: Україні необхідно мати змогу ефективно відбивати такі удари

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 4 вересня 2024, 12:03
ЄС щодо атаки РФ на Полтаву: Україні необхідно мати змогу ефективно відбивати такі удари
фото: ДСНС

Європейський Союз заявив, що посилить військову підтримку України та висловив співчуття через російський удар по Полтаві, внаслідок якого, за даними ДСНС, загинули 53 людини, ще 298 зазнали поранень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву ЄС

Деталі: В ЄС наголосили, що залишаються відданим нарощуванню військових поставок для України, включно із системами протиповітряного захисту та боєприпасів. 

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Коментуючи удар по Полтаві, у ЄС підкреслили – це ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить намір Росії продовжувати свою жорстоку війну проти України.

У заяві зазначено, що протягом минулих двох з половиною років Росія тероризувала населення України під час своєї злочинної агресивної війни, здійснювала невибіркові ракетні та дронові атаки по всій території України, уражаючи переважно цивільні цілі. 

"Ми поділяємо скорботу родин жертв та підтримуємо народ України", – йдеться у заяві.

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Нагадаємо:

  • Після атаки на Полтаву, радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США продовжать зосереджуватися на зміцненні протиповітряної оборони України та обіцяють більше допомоги "у найближчі тижні".
  • Вже 4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло 7 людей, з них троє – діти. Цього ж ранку у Кривому Розі ворог зруйнував готель, там постраждали п’ятеро людей, одна з них – 10-річна дитина.

ЄСракетний ударППО
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