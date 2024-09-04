Росіяни ракетним ударом убили у Львові матір і 3 дітей
У результаті російського ракетного удару по Львову загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.
Джерело: мер міста Андрій Садовий у Telegram, Український католицький університет у Facebook
Пряма мова Садового: "Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку".
Деталі: Він опублікував фото родини і вказав, що на ньому позаду стоїть 21-річна Ярина Базилевич, яка працювала в офісі "Львів – молодіжна столиця Європи 2025".
"У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.
Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять", – підсумував Садовий.
Український католицький університет повідомив, що чоловік перебуває у критичному стані.
18-річна Дарія Базилевич була студенткою УКУ.
Передісторія:
- Вранці 4 вересня росіяни завдали удару по Львову.
- Згодом стало відомо, що у результаті російського ракетного удару по Львову 7 людей, серед них 3 дитини, загинули та ще 47 постраждали.