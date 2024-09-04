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Росіяни ракетним ударом убили у Львові матір і 3 дітей

Ірина БалачукСереда, 4 вересня 2024, 12:15
Росіяни ракетним ударом убили у Львові матір і 3 дітей
Фото з Telegram Андрія Садового

У результаті російського ракетного удару по Львову загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.

Джерело: мер міста Андрій Садовий у Telegram, Український католицький університет у Facebook 

Пряма мова Садового: "Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку".

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Деталі: Він опублікував фото родини і вказав, що на ньому позаду стоїть 21-річна Ярина Базилевич, яка працювала в офісі "Львів – молодіжна столиця Європи 2025".

"У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.

Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять", – підсумував Садовий.

Український католицький університет повідомив, що чоловік перебуває у критичному стані.

ВІДЕО ДНЯ

18-річна Дарія Базилевич була студенткою УКУ.

Передісторія:

Львівракетний ударжертви
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