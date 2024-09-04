Малюську в Раді зустріли оплесками і... звільнили

Верховна Рада звільнила Дениса Малюську з посади міністра юстиції.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк

Пряма мова: "Звільнення Малюськи Д.Л. з посади Міністра юстиції України

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"За" - 249".

Деталі: При цьому Железняк зазначив, що Малюську за трибуною вітали стоячи. "Вся коаліція аплодує …. Але тоді питання чому ж звільняєте?", - додав нардеп.

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