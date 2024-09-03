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"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Ангеліна СтрашкуличВівторок, 3 вересня 2024, 23:58
Велике перезавантаження уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня
Фото ілюстративне

Верховна Рада звільнить низку міністрів і голову Фонду державного майна у середу, а за призначення візьметься в четвер.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Офісі президента, Кабінеті міністрів і Верховній Раді

Деталі: Так, парламент 4 вересня планує відправити у відставку віцепремʼєр-міністерку – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця і голову Фонду державного майна Віталія Коваля. 

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Ці заяви вже надійшли до Верховної Ради. Вранці їх розглянуть профільні комітети, після чого відбудеться голосування у парламенті.

За даними джерел УП, також планується звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Проте наразі президент Володимир Зеленський не вніс до ВР відповідне подання. 

Водночас призначення міністрів на вакантні посади парламент планує розглянути 5 вересня. 

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Попередньо, за словами співрозмовників УП, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба може очолити Міністерство інфраструктури та регіональної політики. Станом вечір 3 серпня не ухвалено остаточне рішення про роз‘єднання цих міністерств.

Ольга Стефанішина отримає додаткову посаду міністра юстиції і продовжить займатися євроінтеграцією. 

Головний кандидат на посаду міністра закордонних справ – чинний перший заступник глави МЗС Андрій Сибіга. 

Віталій Коваль, імовірно, очолить Міністерство аграрної політики. 

Заступник керівника ОП Микола Точицький може стати міністром культури та інформаційної політики. 

Також народні депутати планують призначити на постійні міністерські посади частину з тимчасово виконуючих обов’язки. 

Таким чином Олександр Порхун найімовірніше стане міністром у справах ветеранів, а Матвій Бідний – міністром молоді та спорту. 

Водночас Олександр Камишін після звільнення має зайняти посаду радника президента.

Перелік остаточних кандидатів, яких призначатимуть на вакантні посади міністрів, визначать на засіданні фракції "Слуга народу" 4 вересня. 

Верховна РадаКабінет міністрівОфіс президента
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