Лукашенко помилував ще 30 політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв’язнів, засуджених, як твердить влада, за "злочини протестної спрямованості".

Джерело: указ Лукашенка, опублікований 4 вересня

Деталі: Серед помилуваних 7 жінок і 23 чоловіки. Більшість засуджених – батьки неповнолітніх і малолітніх дітей.

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В указі йдеться, що для помилування вони виконали обов'язкові умови: подали клопотання про помилування, визнали провину, щиро покаялися і дали обіцянку вести правовий спосіб життя.

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