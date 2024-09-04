Лукашенко помилував ще 30 політв’язнів
Середа, 4 вересня 2024, 14:27
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політв’язнів, засуджених, як твердить влада, за "злочини протестної спрямованості".
Джерело: указ Лукашенка, опублікований 4 вересня
Деталі: Серед помилуваних 7 жінок і 23 чоловіки. Більшість засуджених – батьки неповнолітніх і малолітніх дітей.
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В указі йдеться, що для помилування вони виконали обов'язкові умови: подали клопотання про помилування, визнали провину, щиро покаялися і дали обіцянку вести правовий спосіб життя.
Нагадаємо:
- В кінці липня Лукашенко помилував німця Ріко Крігера, якого засудили до страти через нібито роботу на "українські спецслужби". Крігер був серед політв'язнів, яких обміняли країни Заходу та Росія 1 серпня.
- 16 серпня Лукашенко підписав указ, яким було помиловано 30 людей, також засуджених за "злочини протестної спрямованості". Серед звільнених – 14 жінок та 16 чоловіків, у тому числі люди пенсійного віку і ті, які мають серйозні захворювання.