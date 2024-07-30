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Лукашенко помилував німця, якого засудили до страти через нібито роботу на "українські спецслужби"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 30 липня 2024, 20:09
Лукашенко помилував німця, якого засудили до страти через нібито роботу на українські спецслужби
Лукашенко. Ілюстративне фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого засудили до страти нібито через роботу на "українські спецслужби".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Деталі: Пропагандистське інформагентство Білорусі стверджує, що Крігер через адвоката звернувся до Лукашенка з проханням про помилування, і той "з урахуванням усіх обставин" задовольнив його.

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Причини такого кроку не повідомляються, але наявні у "Європейської правди" дані дозволяють припустити, що помилування Крігера може бути пов'язане з обміном ув'язнених, який зараз обговорюється між Росією, Білоруссю та кількома західними державами.

Про смертний вирок Ріко Крігеру в Білорусі стало відомо 19 липня.

Громадянина Німеччини засудили до смертної кари через нібито "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", пошкодження транспорту або шляхів сполучення, створення "екстремістського" формування чи участь у ньому, агентурну діяльність, найманство та акт тероризму.

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З неофіційних джерел незалежні білоруські ЗМІ дізнались, що справа Крігера стосується нібито причетності до білоруського полку імені Калиновського, який воює в Україні. Чоловіка затримали ще минулого року, перед тим він був медиком у німецькому Червоному Хресті.

На одному з телеканалів режиму Лукашенка минулого тижня показали інтерв'ю з Крігером, який стверджував, що його "завербувала" Служба безпеки України для допомоги в "підготовці терактів" у Білорусі, та просив про помилування. 

Режим Лукашенка в Білорусі відомий репресіями проти опозиції та активістів, які значно посилились після протестів 2020 року проти фальсифікації результатів президентських виборів.

Теми: БілорусьЛукашенко
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