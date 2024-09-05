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Генштаб Білорусі визнав порушення кордону безпілотниками РФ, але зробив вигляд, що не знає, чиї вони

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 вересня 2024, 10:15
Генштаб Білорусі визнав порушення кордону безпілотниками РФ, але зробив вигляд, що не знає, чиї вони
Фото: Міноборони Білорусі

У білоруському Генштабі заявили, що вночі 5 вересня на територію країни залетіли російські безпілотники і їх довелося збивати, однак зробили вигляд, що не знають, звідки БПЛА були запущені.

Джерело: Міноборони Білорусі, провладне видання "Белта"

Пряма мова начальника головного штабу, першого заступника командувача ВПС Сергія Фролова: "Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами".

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Деталі За його словами, було прийнято рішення на знищення БПЛА. "За цим фактом проводиться перевірка", зазначив військовий.

Білоруський військовий жодним чином не обмовився про те, що це були безпілотники, які запустила Росія по Україні.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • З вечора 4 вересня російські війська запускали на територію України ударні БпЛА.
  • "Беларускі Гаюн" повідомляв, що в ніч на 5 вересня близько 1.00 два ударні дрони "Шахед" залетіли у Гомельську область Білорусі з Чернігівської області. Білоруські військові підняли в небо винищувачі, у Гомельському районі чути вибухи.

ШахедБілорусьРосія
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