По всій Україні лунала тривога через носія "Кинджалів"
Четвер, 5 вересня 2024, 12:49
Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
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Доповнено: О 12:47 Повітряна сили повідомили про відбій загрози. Небезпека тривала трохи більше 30 хв.
Передісторія:
- Росія тероризувала Україну ракетою і десятками "Шахедів" від вечора 4 вересня. Тривогу скасували лише вранці 5 вересня. Подекуди вона тривала понад 9-10 годин.
- Вранці Повітряні сили повідомили, що у результаті протиповітряного бою збили 60 російських ударних дронів, ще 15 втрачені, 2 полетіли на територію РФ, один – в Білорусь.