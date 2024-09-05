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По всій Україні лунала тривога через носія "Кинджалів"

Ірина БалачукЧетвер, 5 вересня 2024, 12:49
По всій Україні лунала тривога через носія Кинджалів
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

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Доповнено: О 12:47 Повітряна сили повідомили про відбій загрози. Небезпека тривала трохи більше 30 хв. 

Передісторія:

повітряна тривога
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